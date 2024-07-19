Ertuğrul Doğan: 'Dünyaca ünlü bir golcüyle görüşüyoruz'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemine dair A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Paul Onuachu transferinde sona yaklaştıklarını söyleyen Doğan, "Onuachu ile aramızda hiçbir problem yok. Kendisi ve ailesi şehri çok sevdi, burada kalmak istediğini sürekli bizlere ve ailesine tekrarlıyor. Kampa da katılmadı kendi takımında. Kulübünün ciddi bir talebi vardı, yavaş yavaş onlar aşağı iniyor. Biz de yukarı çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içinde bu işi noktalandırmayı planlıyoruz." dedi.
"DÜNYACA ÜNLÜ BİR GOLCÜYLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Forvet transferi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Doğan, "Basında adı geçmeyen önemli bir santrfor daha var gündemimizde, ikisini de alabiliriz. Daha önce de söylemiştim. O da Onuachu'nun özelliklerinde pivot bir santrfor. Dünyada bilinen bir oyuncu, görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Belki Onuachu ile birlikte belki de ikisinden birini kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de ilerliyor. Niyetimiz ikisini de almak ama kontenjan var." sözlerini sarf etti.
"UĞURCAN'A TEKLİF YOK"
Uğurcan Çakır'a henüz bir teklif gelmediğini açıklayan Doğan, "Uğurcan bu şehrin evladı. Bu formayı giymekten gurur duyan bir Trabzonsporlu, duymayanlardan değil. Uğurcan'ın Avrupa'da oynama hayali var. Biz de bu hayalin gerçekleşmesi için Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden biri, kendisine talip olursa gitmesine anlayış göstereceğimizin sözünü vermiştik. Şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.
"5-6 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"
5-6 transfer daha yapmayı planladıklarını söyleyen Doğan, "Gidecek oyuncular da olacak. Tahminen 5 veya 6 transfer daha gerçekleştirmiş olacağız gibi duruyor. Orta saha için yerli ve tanınmış bir isimle görüşüyoruz. Muhammed Cham ile ilgili bir problemimiz yok, kulübünün ciddi bir bonservis beklentisi var. Onlar aşağıya geldiler, biz de biraz yukarı geldik. Bu transferin biteceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
Paul Onuachu transferinde sona yaklaştıklarını söyleyen Doğan, "Onuachu ile aramızda hiçbir problem yok. Kendisi ve ailesi şehri çok sevdi, burada kalmak istediğini sürekli bizlere ve ailesine tekrarlıyor. Kampa da katılmadı kendi takımında. Kulübünün ciddi bir talebi vardı, yavaş yavaş onlar aşağı iniyor. Biz de yukarı çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içinde bu işi noktalandırmayı planlıyoruz." dedi.
"DÜNYACA ÜNLÜ BİR GOLCÜYLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Forvet transferi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Doğan, "Basında adı geçmeyen önemli bir santrfor daha var gündemimizde, ikisini de alabiliriz. Daha önce de söylemiştim. O da Onuachu'nun özelliklerinde pivot bir santrfor. Dünyada bilinen bir oyuncu, görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Belki Onuachu ile birlikte belki de ikisinden birini kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de ilerliyor. Niyetimiz ikisini de almak ama kontenjan var." sözlerini sarf etti.
"UĞURCAN'A TEKLİF YOK"
Uğurcan Çakır'a henüz bir teklif gelmediğini açıklayan Doğan, "Uğurcan bu şehrin evladı. Bu formayı giymekten gurur duyan bir Trabzonsporlu, duymayanlardan değil. Uğurcan'ın Avrupa'da oynama hayali var. Biz de bu hayalin gerçekleşmesi için Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden biri, kendisine talip olursa gitmesine anlayış göstereceğimizin sözünü vermiştik. Şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.
"5-6 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"
5-6 transfer daha yapmayı planladıklarını söyleyen Doğan, "Gidecek oyuncular da olacak. Tahminen 5 veya 6 transfer daha gerçekleştirmiş olacağız gibi duruyor. Orta saha için yerli ve tanınmış bir isimle görüşüyoruz. Muhammed Cham ile ilgili bir problemimiz yok, kulübünün ciddi bir bonservis beklentisi var. Onlar aşağıya geldiler, biz de biraz yukarı geldik. Bu transferin biteceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
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