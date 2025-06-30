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Ertuğrul Doğan'dan isim isim transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Çay TV'ye bağlanarak kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Haziran 2025 20:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Doğan'dan isim isim transfer açıklaması
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Çay TV'ye yaptığı açıklamada transfer süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi.

"SON AŞAMAYA GELDİĞİMİZ 2 FUTBOLCU VAR"

Doğan, "Transferde son aşamaya geldiğimiz 2 futbolcu var. İnşallah, bugün yarın açıklamak için çalışıyoruz. Basında yer alan isimler değil." ifadelerini kullandı.


WOOH TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Wooh transferi hakkında da konuşan Doğan, oyuncunun kafasında Premier Lig seçeneklerinin olduğunu ve kulüp olarak bunu aşmaya çalıştıklarını söyledi. Doğan, açıklamasında "Son açıkladığımda kulübüyle anlaşmıştık ama Wooh'nun kafasında Premier Lig var ve orada görüştüğü takımlar var. Bunu aşmaya çalışıyoruz." dedi.

"O PARAYI VERMEMİZ İMKANSIZ"

Başkan, Boga için kulübün 15 milyon euro istediğini belirterek, "O parayı vermemiz imkansız." ifadelerini kullandı.

BATAGOV VE CHAM'A TEKLİF

Ayrıca Arseniy Batagov ve Muhammed Cham'a teklif olduğunu söyleyen Doğan, gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

TOLISSO YANITI

Son olarak Doğan, Tolisso'nun transfer gündemlerinde olmadığını da net bir şekilde belirtti. 

 

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