Ersun Yanal

Antalyaspor Teknik Direktörü, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrası konuşan Ersun Yanal "" dedi.Türk futbolunda ve kulüplerdeki sıkıntılara değinen, "futbol adamı" olarak uzun yıllardır bu işin içinde olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:Yanal, futbolda alınan kararlarda kimsenin kendilerinin fikrini sormadığını dile getirerek, "" dedi." diyen Yanal, bugün de kendisinin bir şeyler söylediğini aktardı.Yanal, şunları kaydetti:Sosyal medya hesabından da açıklamalar yapan Ersun Yanal "Futbolda olayları değil fikirleri tartışmaya başlamalıyız. Yarın değil, hemen şimdi... İlerlemek ve gelişmek için ilk ihtiyacımız olan şey bu... Skor odaklı olduğumuz sürece, kazansak bile uzun vadede kaybetmeye mecburuz. Sürdürülebilir başarı elde etmenin şartı, geleceğe odaklanmak. Yoksa, bir gün her şey için çok geç kalmış olacağız. Yarın artık bugündür. Sorun Ersun, Ahmet, Mehmet değil. Bizler bunun sorumlusu değil mağduruyuz. Kaosu yenmenin formülü ileriye bakmak, durursak düşeriz. Çalışmalı, üretmeli, daha iyisini yapmalıyız. Bu ülke bereketli. Bu gençler yetenekli. Bu topraklarda her şey var. İşleyelim, üretelim, Türkiye'yi futbol ülkesi yapalım. Kaldıralım artık başımızı dev aynasından, gerçeklerle yüzleşelim, futbolu tribündeki 3-5 provakatöre bırakmayalım. Bu sahalar bizim, bu kaleler bizim. Onlara sahip çıkalım. Sistem için, yeni bir vizyon için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım, TFF dahil tüm kurumları da bu mücadeleye ve futbolunun önündeki engelleri kaldırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.Ersun Yanal'ın 3. golden sonra yaptığı hareket ise dikkatlerden kaçmadı.