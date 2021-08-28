Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası konuşan Ersun Yanal "Burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, trollerle saldırmasınlar. Ersun gider, Mehmet gelir. Ancak burada Antalyaspor birlik oluşturmalı. Herkes sonuç odaklı. Türkiye'de herkes sonuç odaklı. Süreç odaklı olamıyoruz. Türkiye'de TFF de bizim fikrimizi almaz. Bir kural çıkar, uygulanır gider. Günü geçirmek için siyasi işlerle bir şey çözemeyiz. Bunu yönetemeyen kurumlar, batmaya mahkumdur. Biz bu işin keyfinde değil, kavgasındayız." dedi.
Türk futbolunda ve kulüplerdeki sıkıntılara değinen, "futbol adamı" olarak uzun yıllardır bu işin içinde olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:
"Kariyerimde bu şekilde bir kulübü hem finansal hem de oyuncu donanımı açısından iyi yerlere getirmek benim vizyonumda var. Bunu daha önce yaptım. Bilgisi olmayan fikri olan, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin, öfkeyle mağlubiyet veya galibiyete sevinmeden sonuca küfreden, bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne idiği belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli."
Yanal, futbolda alınan kararlarda kimsenin kendilerinin fikrini sormadığını dile getirerek, "Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa, bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki ilk defa gitmiyoruz, ilk defa bırakmıyoruz." dedi.
"Akşam Fatih hoca bağırıyor." diyen Yanal, bugün de kendisinin bir şeyler söylediğini aktardı.
Yanal, şunları kaydetti:
"Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil. Mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil. Mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi. Gelmeyin kardeşim. Bu tür insanlar burada bulunmayın. Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya? Vahşice yenmenin bedeli yok."
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLAR
Sosyal medya hesabından da açıklamalar yapan Ersun Yanal "Futbolda olayları değil fikirleri tartışmaya başlamalıyız. Yarın değil, hemen şimdi... İlerlemek ve gelişmek için ilk ihtiyacımız olan şey bu... Skor odaklı olduğumuz sürece, kazansak bile uzun vadede kaybetmeye mecburuz. Sürdürülebilir başarı elde etmenin şartı, geleceğe odaklanmak. Yoksa, bir gün her şey için çok geç kalmış olacağız. Yarın artık bugündür. Sorun Ersun, Ahmet, Mehmet değil. Bizler bunun sorumlusu değil mağduruyuz. Kaosu yenmenin formülü ileriye bakmak, durursak düşeriz. Çalışmalı, üretmeli, daha iyisini yapmalıyız. Bu ülke bereketli. Bu gençler yetenekli. Bu topraklarda her şey var. İşleyelim, üretelim, Türkiye'yi futbol ülkesi yapalım. Kaldıralım artık başımızı dev aynasından, gerçeklerle yüzleşelim, futbolu tribündeki 3-5 provakatöre bırakmayalım. Bu sahalar bizim, bu kaleler bizim. Onlara sahip çıkalım. Sistem için, yeni bir vizyon için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım, TFF dahil tüm kurumları da bu mücadeleye ve futbolunun önündeki engelleri kaldırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal'ın 3. golden sonra yaptığı hareket ise dikkatlerden kaçmadı.
Karşılaşma sonrası konuşan Ersun Yanal "Burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, trollerle saldırmasınlar. Ersun gider, Mehmet gelir. Ancak burada Antalyaspor birlik oluşturmalı. Herkes sonuç odaklı. Türkiye'de herkes sonuç odaklı. Süreç odaklı olamıyoruz. Türkiye'de TFF de bizim fikrimizi almaz. Bir kural çıkar, uygulanır gider. Günü geçirmek için siyasi işlerle bir şey çözemeyiz. Bunu yönetemeyen kurumlar, batmaya mahkumdur. Biz bu işin keyfinde değil, kavgasındayız." dedi.
Türk futbolunda ve kulüplerdeki sıkıntılara değinen, "futbol adamı" olarak uzun yıllardır bu işin içinde olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:
"Kariyerimde bu şekilde bir kulübü hem finansal hem de oyuncu donanımı açısından iyi yerlere getirmek benim vizyonumda var. Bunu daha önce yaptım. Bilgisi olmayan fikri olan, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin, öfkeyle mağlubiyet veya galibiyete sevinmeden sonuca küfreden, bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne idiği belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli."
Yanal, futbolda alınan kararlarda kimsenin kendilerinin fikrini sormadığını dile getirerek, "Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa, bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki ilk defa gitmiyoruz, ilk defa bırakmıyoruz." dedi.
"Akşam Fatih hoca bağırıyor." diyen Yanal, bugün de kendisinin bir şeyler söylediğini aktardı.
Yanal, şunları kaydetti:
"Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil. Mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil. Mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi. Gelmeyin kardeşim. Bu tür insanlar burada bulunmayın. Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya? Vahşice yenmenin bedeli yok."
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLAR
Sosyal medya hesabından da açıklamalar yapan Ersun Yanal "Futbolda olayları değil fikirleri tartışmaya başlamalıyız. Yarın değil, hemen şimdi... İlerlemek ve gelişmek için ilk ihtiyacımız olan şey bu... Skor odaklı olduğumuz sürece, kazansak bile uzun vadede kaybetmeye mecburuz. Sürdürülebilir başarı elde etmenin şartı, geleceğe odaklanmak. Yoksa, bir gün her şey için çok geç kalmış olacağız. Yarın artık bugündür. Sorun Ersun, Ahmet, Mehmet değil. Bizler bunun sorumlusu değil mağduruyuz. Kaosu yenmenin formülü ileriye bakmak, durursak düşeriz. Çalışmalı, üretmeli, daha iyisini yapmalıyız. Bu ülke bereketli. Bu gençler yetenekli. Bu topraklarda her şey var. İşleyelim, üretelim, Türkiye'yi futbol ülkesi yapalım. Kaldıralım artık başımızı dev aynasından, gerçeklerle yüzleşelim, futbolu tribündeki 3-5 provakatöre bırakmayalım. Bu sahalar bizim, bu kaleler bizim. Onlara sahip çıkalım. Sistem için, yeni bir vizyon için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım, TFF dahil tüm kurumları da bu mücadeleye ve futbolunun önündeki engelleri kaldırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal'ın 3. golden sonra yaptığı hareket ise dikkatlerden kaçmadı.