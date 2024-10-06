Ersun Yanal: 'Bu maç acı bir tecrübe oldu'

Amed SK teknik direktörü Ersun Yanal, karşılaşmaya hızlı bir şekilde skoru bulmak için coşkulu bir oyunla başlamayı hayal ettiklerini söyledi.



Ersun Yanal, "Rakip kalede pozisyon ararken kalemize dönen topların maliyeti ağır oldu. Bu maç bizim için acı bir tecrübe oldu." dedi.

Sezon başından bu yana coşkulu oyunu isteyen bir takım olduklarını dile getiren Yanal, "Coşkulu oyun istediğimizin karşılığında rakibin hızlı oyuncularıyla ağır bedel ödemiş olduk. Futbol süratli ve hızlı oyuncularla direkt oynanan bir oyun olunca daha tehlikelidir. Rakip bunu bize karşı yaptı. Biz bu konuda yetersizdik. Rakip kalede pozisyon ararken kalemize dönen topların maliyeti ağır oldu. Bu maç bizim için acı bir tecrübe oldu." diye konuştu.



Amed Sportif Faaliyetler'in büyük bir camia olduğunu aktaran Yanal, "Sezon başında kendi sahamızla iyi bir ivme ile başlayıp seyircilerimiz önünde bunu devam ettirmek istiyorduk ama olmadı. Bu skorda taraftarın tepki vermesi de normal." ifadelerini kullandı.





