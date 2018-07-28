  •  
    "Mario Balotelli" kararı yeni rotayı Janssen yaptı
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    "Şenol Güneş" açıkladı! İşte istediği transferler!
  •  
    F.Bahçe'de 3 bölgeye transfer için 10 aday!
  •  
    Fatih Terim'den Cocu'ya sürpriz bir telefon; ALO

Ersan Gülüm, Beşiktaş'a dönmeye çok yakın!

Beşiktaş, Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun ardından eski stoperi Ersan Adem Gülüm'ü de transfer etmeye çok yaklaştı.

Ersan Gülüm, Beşiktaş'a dönmeye çok yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2018 21:46
Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. TRT Spor'un haberine göre Tosic-Mitrovic ikilisinin satılması ve Vida'nın durumunun belirsizliği nedeniyle savunmanın göbeğine 2 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın stoper arayışlarında sona gelindi.

Bu bölgeye Pepe'ye partner olması için Enzo Roco'yu transfer eden siyah-beyazlılar, Ersan Gülüm'ü de kadrosuna katarak stoper transferini kapatmak istiyor.

KULÜBÜNE REST ÇEKTİ

Beşiktaş'a dönmek için haber yollayan ve buna karşılık, "Bonservisini alırsan kapımız sana her zaman açık" cevabını alan Ersan Gülüm, kulübü Hebei China Fortune'e rest çekti.

31 yaşındaki oyuncu, Çin ekibinden bir kez daha alacakları karşılığında bonservisini vermelerini istedi.

ÇİN EKİBİ, DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Başarılı savunmacının ısrarı üzerine, bu konuyu bir kez daha değerlendirecek olan Çin takımı, Ersan'ın isteğini kabul ederse oyuncu bir kez daha siyah-beyazlı formayı giyecek.

Ersan Gülüm, geçtiğimiz ay resmi sosyal medya hesabındaki biyografisini de Beşiktaş futbolcusu olarak güncellemişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için