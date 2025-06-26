25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
0-0
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
1-0
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
1-0
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
3-1
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
3-0
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-4
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
1-0
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
3-6
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
4-6
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
2-0
25 Haziran
Aalesund-Viking
0-1

Errick Mccollum: "Hiç kolay değildi"

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli guardı Errick McCollum, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından duygularını paylaştı.

calendar 25 Haziran 2025 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 00:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Errick Mccollum: 'Hiç kolay değildi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Errick McCollum 84-68'lik finalin ardından sezonun ve finalin değerlendirmesini yaptı. Sezonun kolay geçmediğini vurgulayan McCollum, "Zordu. Hiç kolay değildi sezonun son bölümünde bunları yapmak. 3 şampiyonluk kazandık. 3'leme için çok mutluyum, çok gururluyum." dedi.

"ÇOK POTANSİYELLİ BİR TAKIMA GELDİM"

Sezon ortasında takıma katıldığını hatırlatan deneyimli oyuncu, "Ben sezon ortasında çok potansiyelli bir takıma geldim. Hayatın neler getireceğini bilemezsin. Farklı başlayan sezon, çok farklı bitti. Yaptıklarımla çok gurur duyuyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.


"AİLEM BURAYI ÇOK SEVİYOR"

Geleceğiyle ilgili net konuşmayan McCollum, "Ailem burayı çok seviyor. Bilemeyiz. Hayat, bilemeyiz. Sezon nasıl başladı, nasıl bitti... Bilemezsin." ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.