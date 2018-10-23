"Rakibin eksik futbolcuları var"

Antrenman

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, pazar günü konuk edecekleri Galatasaray maçında istediklerini sahaya yansıttıktan sonra sorun yaşamayacaklarını söyledi.Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk edecekleri Galatasaray, maçının hazırlıkları öncesinde açıklamada bulundu.MKE Ankaragücü karşılaşmasına 3 puan parolasıyla gittiklerini ancak yapılan hatalar nedeniyle kalelerinde gölü gördüklerini anlatan Bulut, ikinci yarı baskılı oynamalarına rağmen mağlup ayrıldıklarını dile getirdi.Takımda bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Bulut, şöyle devam etti:Bulut, sakatlıklar ve performans düşüklüğü gibi nedenlerden dolayı karşılaşmalarda kadro değişikliğine gittiğini söyledi.Hedefinin 3 puan gerisinde olduğunu kaydeden Bulut, şöyle devam etti:"Ligin 10. haftasında konuk edeceğimiz Galatasaray karşılaşması hazırlıklarına başladık. Rakibin eksik futbolcuları var. Onlarda da sakatlıkları devam eden futbolcular var. Galatasaray kaliteli bir takım ve ligde lider. Biz kendimize bakacağız, işimizi doğru yaptıktan sonra bir sorun olacağını sanmıyorum. Elimizdeki futbolcularla sahaya çıkarak mücadele edeceğiz."Bir gazetecinin "Futbolculara konuşma yasağı mı geldi" sorusuna Bulut, "Evet, ben yasak koydum, maça kadar kimse konuşmayacak. Sadece bu hafta için." yanıtını verdi.Malatya ekibi, Galatasaray maçı hazırlıklarına 2 eksikle başladı.Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana sakatlıkları bulunan Mitchell Donald ile Arturo Rafael Mina Meza katılmadı.İdmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleriyle hazırlıklara başlayan futbolcular, tam sahada hafif ve tempolu koşu yaptı.Hafif sakatlıkları bulunan Guilherme ile Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı çalıştı.