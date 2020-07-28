Erol Bulut: 'İddialar baskı değil motivasyon oluyor'

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesinde konuştu.



"BASKI DEĞİL, MOTİVASYON"



Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan Bulut, "Futbolcular ve bir teknik direktör için bu aslında güzel bir faktör, bir baskı değil motivasyon. Finale o şekilde çıkacağız. Oradan bir dezavantaj bizim açımızdan olmayacak. bu sadece bizi güçlendirir." ifadelerini kullandı.



