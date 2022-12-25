Erol Bulut: 'Hücumda sıkıntılarımız var'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İŞTE EROL BULUT'UN AÇIKLAMARI:



"Hem fiziksel olarak sahada iyi gözüktük, isteklerimizi de futbolcularımız sahaya iyi yansıttı. Beşiktaş, bizden 1 gün önce oynamıştı hafta içinde. Takımımı tebrik ediyorum. 1-1'lik skor bizi üzdü. 2 puan daha alabilirdik. Maçın sonlarında bir gol yedik, yememeliydik. Beşiktaş baskılı oynasa da 2-3 pozisyonu var. Bizim net 3-4 pozisyonumuz var ama değerlendiremedik. Yolumuza en iyi şekilde devam ediyoruz.



Futbolda iki kural var. Birincisi, pozisyona girip değerlendirmek. İkincisi, az hata veya hata yapmamak. Bizde ikisinden biraz var. Hücumda biraz daha sıkıntımız var. Gol pozisyonuna giriyoruz ama ya çok az atıyoruz, ya hiç atamıyoruz. Bugün defansta iyiydik. Rakip Beşiktaş, 2-3 pozisyona girer tabii ki... Oyunumuzu hücum anlamında geliştirmeye çalışacağız.



Transfer periyodu geliyor, ne yapabiliriz ona bakacağız. Ocak döneminde kesin takviye lazım. Kadro derinliğimiz de yok. Kanat, forvet, orta saha transferleri gerçekten ihtiyaç. Ben geçen sezon da aynı şeyleri yaşadım. En çok pozisyona giren 4. takımdık geçen sene. Aldığımız forvet Pekhart 'Siz çok pozisyona giren takımmışsınız' diyerek gelmişti. Maalesef farklı sorunlardan dolayı yolları ayırdık. Hücumda da, forvette de tek forvetimiz var. Joao, zaman zaman Markovic'i oraya alıyoruz. Oraya bir şey yapmak zorundayız."





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