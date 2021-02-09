Erol Bulut: "Hedefimiz çifte kupa"

Fenerbahçe Erol Bulut, çeyrek final maçı öncesi yapılan son idmanın ardından öğrencilerine bir konuşma yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Erol Bulut: 'Hedefimiz çifte kupa'
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09 Şubat 2021 11:30
Fenerbahçe, çeyrek final maçı öncesi son idmanını dün yaptı. Sarı-Lacivertliler taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Erol Bulut, idmanın ardından öğrencilerini etrafına topladı. Bir konuşma yapan Bulut, "Toparlanıp ayağa kalkmamız lazım. Sezona çifte şampiyonluk hedefiyle çıktık. Türkiye Kupası da bizim için önemli. Başakşehir'i geçip iddiamızı herkese göstermenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.



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