Erol Bulut: 'Golü soyunma odasında konuştuk'

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, maçın hemen başında buldukları golle sevinç yaşadıklarını söyledi.



Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları oyundan memnun olmadıklarını belirtti.



Maçın ilk saniyelerinde attıkları golden dolayı sevinç yaşadıklarını ifade eden Bulut, "9. saniyede golün gelmesi oyunda biraz daha defans oynamaya zorladı. Daha sonra defans arkasına geçerek iyi işler yapmaya çalıştık. Oyuncularımın kazanma arzusu, hırsı üst düzeydeydi. Oyuncularımı mücadele ve kazanma arzusu dolayısıyla tebrik ediyorum." dedi.



Bulut, şunları kaydetti:



"Soyunma odasında kalecimize 'topu biz alıyoruz santrada uzun top kullanıyoruz, defansın arkasına topu atmaya çalışıyoruz.' dedim. Muhammed'e ise 'sen de golü atarsın inşallah' diye konuştum. Golün 9. saniyede olmasından dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda rakip baskı kurdu ama net pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Kornerden gelen atağın ardından net pozisyon yok. İstediklerimizi iyi yapamadık, bazı noktalarda kendimizi geliştirmemiz lazım."



