Erol Bulut: "Geçmiş yıllarda gördük, her şey olabilir"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut: 'Geçmiş yıllarda gördük, her şey olabilir'
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21 Mart 2021 18:14
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galibiyet için sahada olduklarını kaydeden Bulut, "Bizim için her maç önemli. Önümüzdeki maçlar da önem taşıyacak. Şu an rakibimiz biraz önde gözükse de şampiyonluk yarışında, önümüzde 11 maç var. Geçmiş yıllarda gördük, her şey olabilir. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı buna yönelik yaptık. Umduğumuz galibiyeti alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Gençlerbirliği maçında pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden genç hoca, "Geçen haftaya baktığımızda, tek kale gibi maç oynadık. Rakip ilk yarıda kalemize gelmeden 0 şutla golle kapattı. Hücum hattında yakaladığımız pozisyonlar oldu ama değerlendiremedik. İnşallah bugün pozisyonları daha iyi değerlendiririz." ifadelerini kullandı.



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