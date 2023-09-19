Erman Toroğlu: 'Play-off'a hazırlıklı olun'

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, play-off ve play-out konusuyla ilgili olay yaratacak ifadeler kullandı.Toroğlu,ifadelerini kullandı.Rıdvan Dilmen de daha önce yaptığı açıklamada Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürmüştü.Rıdvan Dilmen açıklamasında,şeklinde konuşmuştu.Sözlerine devam eden Dilmen,açıklamasını yapmıştı.Play-Off Sistemi şu şekilde uygulanıyor; ligi ilk dört sırada bitiren takımlar Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanır.Ligi 4. sırada bitiren takım ile 1. sırada bitiren takım, 3. sırada bitiren takım ile ise 2. sırada bitiren takım eşleşir. Müsabakalar, 1 ve 2. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanır.Bu müsabakaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşırlar ve bu müsabakalar sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak Play-Off Finaline yükselir.Play-Off Finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanır. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig Şampiyonu olur.2012-2013 sezonunda Türkiye liginde Play-Off sistemine bir defaya mahsus olmak üzere geçilmiştir. O sene Galatasaray, normal sezonu lider olarak tamamlamasına rağmen Play-Off sayesinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile arasında ikişer maç daha oynamış, şampiyonluk son maça kalmış ve Galatasaray, 2012-2013 sezonu şampiyonu olmuştur.