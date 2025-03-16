Erkan Sözeri: "Söylenecek çok şey var ama susuyorum"

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK'ye 3-2 mağlup olan Keçiörengücü'nde teknik direktör Erkan Sözeri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkan Sözeri: 'Söylenecek çok şey var ama susuyorum'
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16 Mart 2025 16:55
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 3-2 kaybettikleri Çorum FK maçının ardından yaptığı konuşmada, 2 kez öne geçtikleri maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını vurguladı.

"Aslında maçı değerlendirmek isterdim ama değerlendirecek çok bir şey görmüyorum. Susmak en iyisi. Söylemek istediğim çok şey var ama susmak en iyisi diye düşünüyorum." diyen Söseri, şöyle devam etti:

"2 kere öne geçtiğimiz maçı hem de 11'e 11 iken 2 kez öne geçtiğimiz maçı eğer mağlup bitiriyorsak çok sorgulanması gereken şeyler var demektir. Burada detaya da girmeyeceğim. İkinci yarı hiç reaksiyon vermedik. Rakip 10 kişi kaldı, sanki biz maçı kazandık. Daha dün Konyaspor'un galibiyeti var 9 kişiyle. Böyle oluyor işte, futbol rehaveti, rahatlığı affetmiyor. Kötü bir maç kaybettik. Kelimeler de cümleler de boğazımda düğümleniyor."

 

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