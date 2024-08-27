Erkan Sözeri: 'Oyuncularım elinden geleni yaptı'

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor'a kaybeden Şanlıurfaspor'da teknik direktörü Erkan Sözeri, açıklamalar yaptı.



Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise "Biz yeni bir takımız. Geç kurulan, geç kamp yapan bir takımız. Zaman zaman bunun problemini yaşıyoruz. Transferlerimiz de geliyor. Bazı oyuncular deneyim açısında bu ligde ilk defa oynuyorlar. Oyuncularım elinden geleni yaptı ve onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Hakeme iki tarafında tepki gösterdiğini ifade eden Sözeri, mağlubiyeti hakeme bağlamadığını ama hakemin performansını beğenmediğini dile getirdi.



Sözeri, "İki takım da hakem performansından memnun değildi. Artık biz de çileden çıktık. İki takım da tepki gösteriyorsa burada bir sıkıntı vardır. Saçma sapan kararlar. Hakem performansları böyle olursa, sezonun başındayız. Bu hakem performansları bu lige yetmez. Kendisine öz eleştiri yapsın." diye konuştu.





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