Erik ten Hag'ın istediği stoper!

Manchester United, ara transfer dönemi için hazırlıklarına başladı.



Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları almakta zorlanan İngiliz ekibi, sakatlığı bulunan Lisandro Martinez yerine ara transferde kadrosuna takviye yapmayı planlıyor.



ADAYLARDAN BİRİ TODIBO



Sky'da yer alan habere göre, Manchester United'da savunma için adaylardan birinin Nice forması giyen Jean Clair Todibo olduğu belirtildi.



23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.



Fransa Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan Todibo'nun Nice ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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