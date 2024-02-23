Erik ten Hag'ın Greenwood kararı!

Erik ten Hag'ın kararıyla başka bir takıma kiralanan Mason Greenwood için karar verildi.



The Sun'da yer alan habere göre; Erik ten Hag'ın Getafe'ye kiralanan Mason Greenwood'un gelecek sezon takımda kalmasını istiyor.



Yıldız futbolcunun da MANU'da yarım kalmış bir hikayesinin olduğunu düşündüğü ifade edildi.



Getafe'de bu sezon etkili bir performans gösteren İngiliz oyuncu, dev takımları peşine takmayı başardı. Mason ile daha önce Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgilendiği belirtiliyordu.



Getafe'de 24 maça çıkan Greenwood, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



İngiliz futbolcu, tecavüze teşebbüs ve diğer bazı suçlardan tutuklanmış ve takımdan gönderilmişti.





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