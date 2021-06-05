Ergin Ataman: "Zaman zaman gerginlik olabilir"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının ardından konuştu.

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Ergin Ataman: 'Zaman zaman gerginlik olabilir'
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05 Haziran 2021 21:48
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko'yu 95-73 yenerek durumu 2-0'a getirdikleri maçın ardından konuştu.

Zaman zaman gerginlik olmasının normal olduğunu kaydeden Ataman, "3 dakika kala maçı kırdık, sonra tatsızlıklar oldu ama basketbolda olabilir. İtiş kakış oldu ama o anda maçı kırmıştık zaten. Olmasa daha iyiydi ama zaman zaman böyle şeyler olabilir, bizim oyuncuyla da kulübüyle de bir sıkıntımız yok. 2-0 öndeyiz, seri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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