Ergin Ataman: 'Misyonumuzu yerine getirdik'

Büyük Britanya'yı deplasmanda 85-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından görüşlerini aktardı.



Ataman, "Bu tip deplasmanlarda galibiyet çok önemli. Puanlama açısından bizim için kritik bir maçtı. Yeni bir takımız, yeni bir koç, takıma yeni gelenler var. Onun için gereksiz top kayıpları yaptık ama ona rağmen 85 sayıyı bulduk. Savunmayı iyi yaptığımızı düşünüyorum." dedi.



Deneyimli başantrenör ayrıca, "Bugün için misyonumuzu yerine getirdik. Bu maçı mutlak kazanmamız gerekiyordu. İkinci yarıda biraz zorlandık ama ikinci yarı kontrolü aldık, net bir galibiyetle Türkiye'ye dönüyoruz." sözlerini kullandı.





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