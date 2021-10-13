Ergin Ataman: 'Minik takımlar gibi oynadık'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ASVEL mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Maçı kaybetmelerini 'intihar ettik' sözleriyle niteleyen Ataman maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı.



"Böyle bir mağlubiyetten sonra değerlendirme yapmak çok kolay değil. Son periyotta adeta intihar ettik, minik takımlar gibi oynadık ve öyle hatalar yaptık. LDLC Asvel Villeurbanne takımını tebrik ediyorum. Özellikle son çeyrekte çok çaba sarf ettiler ve oyunu değiştirdiler."



