Ergin Ataman'dan daha çok kazananı yok

Türk basketbol tarihinin kilometre taşı Anadolu Efes, eski adıyla Efes Pilsen; tam 45 yıl önce, 1976'da başlayan macerasını Avrupa'nın en büyüğü olarak taçlandırdı.



Mavi-beyazlılar, Türk sporuna Avrupa'da ilk kupayı kazandırdıktan tam 25 yıl sonra, Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de de şampiyon olarak müzesindeki eksiği tamamladı.



45 yıllık tarihine 39 kupa sığdıran, sezon ortalamaları baz alındığında Türkiye'nin en çok şampiyonluk gören kulübü olan Efes'te başarının en büyük mimarı olarak Ergin Ataman bir adım öne çıktı. 1996'dan beri takım çalıştıran 55 yaşındaki deneyimli koç, son EuroLeague şampiyonluğu ile kariyer zirvesi yaparken 'En çok kupa kazanan Türk teknik adam' unvanını korudu.



4 farklı Avrupa kupasını 4 farklı takımla kazanan tek, EuroLeague-EuroCup dublesi yapan üçüncü koç olan Ergin Ataman'a şampiyonluk sayısında en yakın teknik adam Fatih Terim (17).



Anadolu Efes'in şampiyonlukları:



1 EuroLeague (2021)

1 Koraç Kupası (1996)

14 Türkiye Ligi (Rekor)

11 Türkiye Kupası (Rekor)

12 Cumhurbaşkanlığı Kupası (Rekor)

Efes'in ayrıca EuroLeague'de bir ikinciliği, iki üçüncülüğü; Saporta Kupası'nda bir ikinciliği bulunuyor.



Ergin Ataman'ın şampiyonlukları:



1 EuroLeague (2021)

1 EuroCup (2016)

1 Saporta Kupası (2002)

1 EuroChallenge Kupası (2012)

4 Türkiye Ligi (2009, 2012, 2013, 2019)

4 Türkiye Kupası (2004, 2005, 2009, 2012)

7 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1997, 2000, 2004, 2005, 2009, 2018, 2019)

Ergin Ataman'ın ilkleri:



1996: Yardımcı antrenör olarak Koraç Kupası'nı kazandı.

2000: Kupa 1'de Final Four gören ilk Türk koç oldu.

2012: Beşiktaş'ı 37 yıl sonra lig şampiyonu yaptı. Kartal tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanıp (EuroChallenge), Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

2013: Galatasaray 23 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaştı.

2016: Galatasaray erkek basketbolunda Avrupa'daki ilk ve tek kupasını kazandı (EuroCup).

2019: EuroLeague'de final gören ilk Türk koç oldu.

2021: EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan ilk Türk koç oldu.



