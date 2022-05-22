Ergin Ataman: 'Bu takım, tarihe geçti'

THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes, İstanbul'a döndü.



Anadolu Efes'in başarılı baş antrenörü Ergin Ataman, İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İşte Ataman'ın havaalanındaki açıklamaları:



"Çok mutluyuz. Türk milletinin kalbi bizimle attı. Çok büyük bir iş başardık. Tarihe geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye'de bu başarılar giderek artar. Türk sporunu böyle temsil ettiğimiz için mutluyum. Herkes büyük bir coşkuyla Anadolu Efes'in üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu karşıladı. İnşallah bu devam edecek."



"Biz şampiyon bir takımız. Geçen sene Barça'yı yendik. Bu sene de diğer İspanyol olan Real Madrid'i yendik. Bu takım 4 senedir Avrupa'nın zirvesinde. Çok mutluyum. Biliyorum ki Türk milleti ekrana kilitlendi. Herkesin kalbi bizim için attı."



"Ülkemize böylesine büyük bir mutluluğu yaşatmak, 150 ülkenin naklen yayınladığı bir organizasyonu kazanmak mutluluk verici."



"Biz de iddialar bitmez. Bu takımın iddiası aynı olacak. Benim şahsi olarak bir iddiam daha var. Şimdi de en büyük iddiam Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımıyla Avrupa şampiyonu olmak. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz."





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