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Eren Derdiyok krizi büyüyor

Galatasaray'da Eren Derdiyok sıkıntısı yaşanıyor. Kendisini vazgeçilmez gören ve maaşını TL'ye çevirmeye yanaşmayan Eren, Fatih Terim'in gözünden iyice düştü. Derbide Terim'in planlarını bozan golcü isim, Schalke maçının kadrosuna alınmadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun devre arasında takımdan gönderilmesi planlanıyor

Kaynak: Haberturk
Eren Derdiyok krizi büyüyor
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06 Kasım 2018 11:24
Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde olması beklenirken kendisini yüzde 100 hazır hissetmediği için oynamak istemeyen ve formasını Sinan Gümüş'e bırakan Eren Derdiyok, teknik direktör Fatih Terim'in gözünden tamamen düştü.

Forvet transferi yapılmadığı için kendisinin vazgeçilmez olduğunu düşünen 30 yaşındaki futbolcunun, hocasıyla da problem yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan kanun düzenlenmesinin ardından maaşını TL'ye çevirmesi istenen ancak buna yanaşmayan Eren'in, sakat olmamasına rağmen forma giymek istemediği öğrenildi.

Derbinin başlamasına dakikalar kala Terim'in oyun planını bozan İsviçreli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke 04 deplasmanına da götürülmedi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Eren'e yılda 2 milyon 150 bin Euro maaş ödeyen Sarı-Kırmızılılar'ın, golcü futbolcuyla sözleşme yenilemeyeceği ifade edildi.

Devre arasında kendisine takım bulması istenecek olan Eren'i kadrosuna görmek istemeyen Terim'in, en az 2 forvet alınması yönünde yönetime talepte bulunduğu bildirildi.

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