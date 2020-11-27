Eren Derdiyok, İsviçre'ye dönmek istiyor

Kariyerine Özbekistan'da devam eden Eren Derdiyok, gelecek planları, İsviçre'ye geri dönüş gibi konular üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eren Derdiyok, İsviçre'ye dönmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2020 17:53
Bir dönem Galatasaray forması terleten forvet oyuncusu Eren Derdiyok, kariyerini Özbekistan'da sürdürüyor.

Şota Arveladze'nin teknik direktörlüğünü yürüttüğü Pakhtakor ile lig şampiyonu olan 32 yaşındaki forvet, yeniden İsviçre'ye dönüş ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.

"BASEL'LE GÖRÜŞTÜM"

Derdiyok açıklamasında; "Basel'le daha önce bir iki kez görüştük ama somut bir adım olmadı. Kardeşim Basel'de video analisti ve çocukluk arkadaşım Timm Klose de Basel'e geri döndü. Tekrar bir araya gelmemiz harika olurdu ama tabi şartların uyuşması gerekecek." dedi.

Eren Derdiyok, kariyerinde daha önce Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Leverkusen, Hoffenheim ve FC Basel gibi takımların formalarını giydi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için