Erdinç Sözer: 'Çok önemli bir galibiyet'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, galibiyet özlemine son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Emre Belözoğlu cezalı olduğu için teknik sorumlu Erdinç Sözer katıldı.



Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Sözer, "Son 6 resmi maçı kazanamamıştık. Bu maçı mutlak kazanmak istedik ve güzel bir golle 1-0 kazandık. Çok önemli bir galibiyet. Çünkü ligde son 10 maça geldik. Gelecekte istediğimiz yol için bugün kazanmamız gerekiyordu. İlk yarıda istediğimiz oyunu, disiplini ve taktiği sahaya koyduk. Çalıştığımız gibi uzun bir topla golü bulduk. İkinci yarı topu daha çok rakibe verdik. Geçişle pozisyonlar bulduk ama bitiremedik. Son dakikada rakip tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Çok iyi mücadele verdik, verdiğimiz mücadelenin karşılığında galip geldik." ifadelerini kullandı.



Erdinç Sözer, ikinci yarıda penaltı bekledikleri pozisyon hakkında ise şunları kaydetti:



"Haklı bir şekilde itirazımız oldu. Evvelsi hafta Karagümrük'e verilen ya da bugün verilmeyen penaltı... Çok haksızlık hissediyoruz. Memnun değiliz, üzgünüz. Niye olduğunu bilemiyoruz. Yüzde yüz penaltı, kol dışarıda top değiyor, bir hafta başka bir hafta farklı karar olamaz. Bunun iki farklı kararı olamaz, VAR'a gidip dönüyoruz. Biz de görüntüleri görüyoruz. Hiç memnun değiliz."





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