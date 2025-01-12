Erden Timur: 'Riyad'daki olay Fenerbahçe'ye yıkıldı'

O gün için Fenerbahçe'ye yıkılması tamam. Ama ondan önce yaşanan bir süreç var. Sayın Ali Koç, 'Mehmet Büyükekşi bir söz verdi, yere düşürmeyelim' dedi. Biz 101. yılda olsun demiştik önce. O kısımlar yorumlanarak böyle bir şey oldu. Orada daha farklı davranılabilir miydi, orada olduğum için bilmiyorum. Tek başına sorumlu olması açısından... Orada Fenerbahçe'nin payı daha fazla ama tek değiller tabii ki. Bizim ülkemizde birisi 'Yaşasın şeriat' dese normal karşılanır mı? Onun memleketindesin, onun milli marşı da okunabilir. Çözülmüştü o gün, diğer gün başka şeyler çıktı." ifadelerini kullandı.



"KİM KİMİN ARKASINDA DURUYOR!"



Daha sonra " Siyaset, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ayrı mı bakıyor?" sorusuna yanıt veren Timur, " Hiç o düşüncede değilim. Kim algı yaparsa öyle düşünülüyor. Bir yerin üzerinde işgalci varsa orayı bile yarı fiyatından daha düşüğe satılır, Florya için söylüyorum. Ondan dolayı yarı fiyatına alınır. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın tesisinin olduğu yerden kimse kimseyi çıkarabilir mi? Bence biz Florya'nın rakamının üzerinde aldık. Biz stadyumdan çıkarken 200 küsür dönüm arsa ve stadyum taahhüdü verildi. Fenerbahçe, Ataşehir'de nasıl salon yaptıysa biz de yapardık o arsa verilseydi. Kim kimin arkasında duruyor?" sözlerini sarf etti.

Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkanvekili Erden Timur, Riyad'da oynanamayan Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu.Süper Kupa maçında yaşananların Fenerbahçe'ye ihale edilip edilmediği hakkında konuşan Timur,