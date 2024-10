Erdem Can: 'Mutluyuz, günün sonunda sadece bir maç kazandık'

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı 78-70 yenen Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Erdem Can, kararlı mücadeleden ve kazanmalarından dolayı bütün oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, "Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, savunmada büyük direnç gösterdik ve çok kararlıydık. Üçüncü periyodun bir bölümünde hücumda yaptığımız acele kararlar ve yeterince hücumda agresif olmamamız sonucu bu periyotta sadece 14 sayı attık ama özellikle ribauntlardaki agresifliğimiz bizi oyunun içinde ve önde tuttu." diye konuştu.



Taraftarın desteğinden de memnun kaldıklarını ifade eden Erdem Can, "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama günün sonunda sadece bir maç kazandık. Bundan sonra hemen odaklanmamız gereken Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol maçı var. Daha sonra Avrupa Kupası'nda Bourg-en-Bresse ile deplasmanda oynayacağımız maç da çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.