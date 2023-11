Erdem Can: ''10 sayıdan geri dönüş mutluluk verici''

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Partizan'ı 100-94 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, oyunun iki yönünde de agresif oynayarak kazandıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Can, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muazzam efor sergiledik. 40 dakika boyunca hücumda ve savurmada agresiftik. 3. çeyrekte Willis'in sakatlığı sonrasında geriye düştük. Bu sebeple rotasyonu kısalttık. 10 sayıdan geri dönüş mutluluk verici. Bugünkü reaksiyondan çok mutlu oldum. Gelişmemiz gereken taraflarımız var, savunmada zeki olmamız gerekiyor." diye konuştu.



Willis'in sakatlığını inceleyeceklerini söylen Can, Larkin ve Erkan Yılmaz'ın sakatlıklarına rağmen önceliği takıma verdiklerini kaydetti.





