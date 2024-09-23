Ercan Güven'e son görev

Türk spor basınının unutulmaz ismi Ercan Güven bugün son yolculuğuna uğurlanacak.



Yaşamının son anına kadar görevinin başında bulunan ve cuma günü Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili yorumunu okuyucularına ulaştıran Güven, o gece geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yummuştu.



69 yaşında hepimize veda eden Ercan Güven'in cenazesi bugün, Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'na defnedilecek.



Güven'e son görevlerini yapmak için Şakirin Camii'nde bir araya gelecek olan ailesi, dostları ve arkadaşları, "yazı üstadı"nı ebedi istirahatgahına uğurlayacak.



Sporx, spor yazarlığına büyük kalite getiren Güven'e Allah'tan rahmet, ailesi, dostları ve arkadaşlarına da sabır diler.



