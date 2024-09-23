Ercan Güven'e son görev

Milliyet'in unutulmaz spor yazarı Ercan Güven bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Güven'in naaşı, Şakirin Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'na defnedilecek.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ercan Güven'e son görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2024 11:09
Türk spor basınının unutulmaz ismi Ercan Güven bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Yaşamının son anına kadar görevinin başında bulunan ve cuma günü Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili yorumunu okuyucularına ulaştıran Güven, o gece geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yummuştu.

69 yaşında hepimize veda eden Ercan Güven'in cenazesi bugün, Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'na defnedilecek.

Güven'e son görevlerini yapmak için Şakirin Camii'nde bir araya gelecek olan ailesi, dostları ve arkadaşları, "yazı üstadı"nı ebedi istirahatgahına uğurlayacak.

Sporx, spor yazarlığına büyük kalite getiren Güven'e Allah'tan rahmet, ailesi, dostları ve arkadaşlarına da sabır diler.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery