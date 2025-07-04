Eray Yazgan'dan Osimhen açıklaması: 'Gayretimiz var'

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, 2025/26 Süper Lig sezonunun fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.
"3 FARKLI FİKSTÜRLE 3 ŞAMPİYONLUK"
"Biz geçtiğimiz 3 sezonda 3 farklı senaryoyla lig geçirdik. 3 farklı fikstürle sezonu tamamladık. 3'ünde de şampiyon olduk. Dileriz ki bu sezonu da geçtiğimiz 3 sezon olduğu gibi şampiyonlukla tamamlarız. Gaziantep'te başlayacağız, Gaziantep'te kupa almıştık. Sıcak hava, sıcakkanlı insanlar bizi karşılayacak. Orada teveccüh ve ilgi gördük. Keyifle gideceğiz. Sezonu da keyifle tamamlarız.
"GALATASARAY'A YAKIŞIR KADRO"
Biz 3 senedir şampiyon oluyoruz. 3 senedir hemen hemen kadromuzu koruyoruz. Bizimle devam etmek isteyenler devam ediyor. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Kaptanımız Muslera'dan ayrıldık, ülkesine döndü. Dries Mertens, çok sevgili Ciro'nun babası, ayrıldı. Üstüne koya koya gidiyoruz. Daha haziran ayında hemen bir ihtiyacımız olan Sane'yi aldık. Arkadaşlarımız neredeyse 2024/25 sezonu başından beri çalışıyor. Geçen sene eylül ayında transfer kapandı. Hemen ertesinde çalışmalar başladı. Meyvelerini, ocak ayında gösterdik. Bu sene de Okan Hocamızın kaptanlığında çalışmalar devam ediyor. Lütfen herkes müsterih olsun. Galatasaray'a yakışır, Galatasaray'ın maddi manevi tüm ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları tamamlayacağız.
"OSIMHEN İÇİN GAYRETİMİZ VAR"
Osimhen harika bir sezon izletti bize. Hala büyük bir keyifle harika gollerini izliyoruz. Önümüzdeki sezon tüm seyircimizle Victor Osimhen'i buluşturmak için gayretimiz var. Ayağımızı yorgana göre uzatarak layıkıyla yapacağız.
HULUSİ BELGÜ'NÜN AÇIKLAMALARI HAKKINDA
Hulusi Belgü'nün açıklamalarını takip etmedim, muhabir arkadaşlar iletti. Cevap niteliğinde bir şey olsun istemiyorum. Biz 3 sezondur 3 farklı fikstür senaryosuyla şampiyon olduk. Daha sezon başlamadan gergin söylemlerin ne Türk futboluna ne Türk sporuna ne kardeşliğimize, vatanımıza, milletimize katkısı var. Şimdiden bunlara başlamayalım. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var, kader gayrete aşıktır diye. Dilerim onlar da gayretleri sahada göstersinler. Biz şampiyon olalım, onlar da nasıl bir netice alırlarsa alsınlar."
"3 FARKLI FİKSTÜRLE 3 ŞAMPİYONLUK"
"Biz geçtiğimiz 3 sezonda 3 farklı senaryoyla lig geçirdik. 3 farklı fikstürle sezonu tamamladık. 3'ünde de şampiyon olduk. Dileriz ki bu sezonu da geçtiğimiz 3 sezon olduğu gibi şampiyonlukla tamamlarız. Gaziantep'te başlayacağız, Gaziantep'te kupa almıştık. Sıcak hava, sıcakkanlı insanlar bizi karşılayacak. Orada teveccüh ve ilgi gördük. Keyifle gideceğiz. Sezonu da keyifle tamamlarız.
"GALATASARAY'A YAKIŞIR KADRO"
Biz 3 senedir şampiyon oluyoruz. 3 senedir hemen hemen kadromuzu koruyoruz. Bizimle devam etmek isteyenler devam ediyor. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Kaptanımız Muslera'dan ayrıldık, ülkesine döndü. Dries Mertens, çok sevgili Ciro'nun babası, ayrıldı. Üstüne koya koya gidiyoruz. Daha haziran ayında hemen bir ihtiyacımız olan Sane'yi aldık. Arkadaşlarımız neredeyse 2024/25 sezonu başından beri çalışıyor. Geçen sene eylül ayında transfer kapandı. Hemen ertesinde çalışmalar başladı. Meyvelerini, ocak ayında gösterdik. Bu sene de Okan Hocamızın kaptanlığında çalışmalar devam ediyor. Lütfen herkes müsterih olsun. Galatasaray'a yakışır, Galatasaray'ın maddi manevi tüm ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları tamamlayacağız.
"OSIMHEN İÇİN GAYRETİMİZ VAR"
Osimhen harika bir sezon izletti bize. Hala büyük bir keyifle harika gollerini izliyoruz. Önümüzdeki sezon tüm seyircimizle Victor Osimhen'i buluşturmak için gayretimiz var. Ayağımızı yorgana göre uzatarak layıkıyla yapacağız.
HULUSİ BELGÜ'NÜN AÇIKLAMALARI HAKKINDA
Hulusi Belgü'nün açıklamalarını takip etmedim, muhabir arkadaşlar iletti. Cevap niteliğinde bir şey olsun istemiyorum. Biz 3 sezondur 3 farklı fikstür senaryosuyla şampiyon olduk. Daha sezon başlamadan gergin söylemlerin ne Türk futboluna ne Türk sporuna ne kardeşliğimize, vatanımıza, milletimize katkısı var. Şimdiden bunlara başlamayalım. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var, kader gayrete aşıktır diye. Dilerim onlar da gayretleri sahada göstersinler. Biz şampiyon olalım, onlar da nasıl bir netice alırlarsa alsınlar."