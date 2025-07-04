Eray Yazgan'dan Osimhen açıklaması: "Gayretimiz var"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Süper Lig yeni sezonunun fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Temmuz 2025 16:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eray Yazgan'dan Osimhen açıklaması: 'Gayretimiz var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, 2025/26 Süper Lig sezonunun fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

"3 FARKLI FİKSTÜRLE 3 ŞAMPİYONLUK"

"Biz geçtiğimiz 3 sezonda 3 farklı senaryoyla lig geçirdik. 3 farklı fikstürle sezonu tamamladık. 3'ünde de şampiyon olduk. Dileriz ki bu sezonu da geçtiğimiz 3 sezon olduğu gibi şampiyonlukla tamamlarız. Gaziantep'te başlayacağız, Gaziantep'te kupa almıştık. Sıcak hava, sıcakkanlı insanlar bizi karşılayacak. Orada teveccüh ve ilgi gördük. Keyifle gideceğiz. Sezonu da keyifle tamamlarız.


"GALATASARAY'A YAKIŞIR KADRO"

Biz 3 senedir şampiyon oluyoruz. 3 senedir hemen hemen kadromuzu koruyoruz. Bizimle devam etmek isteyenler devam ediyor. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Kaptanımız Muslera'dan ayrıldık, ülkesine döndü. Dries Mertens, çok sevgili Ciro'nun babası, ayrıldı. Üstüne koya koya gidiyoruz. Daha haziran ayında hemen bir ihtiyacımız olan Sane'yi aldık. Arkadaşlarımız neredeyse 2024/25 sezonu başından beri çalışıyor. Geçen sene eylül ayında transfer kapandı. Hemen ertesinde çalışmalar başladı. Meyvelerini, ocak ayında gösterdik. Bu sene de Okan Hocamızın kaptanlığında çalışmalar devam ediyor. Lütfen herkes müsterih olsun. Galatasaray'a yakışır, Galatasaray'ın maddi manevi tüm ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları tamamlayacağız.

"OSIMHEN İÇİN GAYRETİMİZ VAR"

Osimhen harika bir sezon izletti bize. Hala büyük bir keyifle harika gollerini izliyoruz. Önümüzdeki sezon tüm seyircimizle Victor Osimhen'i buluşturmak için gayretimiz var. Ayağımızı yorgana göre uzatarak layıkıyla yapacağız.

HULUSİ BELGÜ'NÜN AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Hulusi Belgü'nün açıklamalarını takip etmedim, muhabir arkadaşlar iletti. Cevap niteliğinde bir şey olsun istemiyorum. Biz 3 sezondur 3 farklı fikstür senaryosuyla şampiyon olduk. Daha sezon başlamadan gergin söylemlerin ne Türk futboluna ne Türk sporuna ne kardeşliğimize, vatanımıza, milletimize katkısı var. Şimdiden bunlara başlamayalım. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var, kader gayrete aşıktır diye. Dilerim onlar da gayretleri sahada göstersinler. Biz şampiyon olalım, onlar da nasıl bir netice alırlarsa alsınlar."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.