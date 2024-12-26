Enzo Maresca'dan Nkunku açıklaması!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Christopher Nkunku ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Enzo Maresca'dan Nkunku açıklaması!
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26 Aralık 2024 12:25
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Christopher Nkunku ile ilgili konuştu.

Ocak ayında takımdan ayrılmak isteyenlere engel olmayacağını söyleyen Maresca, "Ocak ayında gitmek isteyen oyunculara, "Kal" demeyeceğim. Eğer ayrılmak istiyorlarsa, en doğru olan şey mutlu olmayan oyuncuların ayrılmasıdır." ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki teknik adam, Nkunku'nun ayrılık talebi olup olmayacağı yönünde soruya, "Nkunku'nun bunu isteyip istemeyeceğinden emin değilim. Nkunku'nun burada olmasından mutluyuz, kalmasını istiyoruz" dedi.

Chelsea'de bu sezon 25 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki Nkunku, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

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