Enner Valencia, sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor ile karşı karşıya gelirken bir pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.



Fenerbahçe'de Enner Valencia, 13. dakikada 3 rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Orkun'u da geçmek istedi. Ancak Orkun, Ekvadorlu golcüye izin vermedi.



Fenerbahçeli taraftarlar, bu pozisyonda Enner Valencia'ya birçok tepkide bulundu.



İşte Valencia için yapılan yorumlardan bazıları:



"Valencia??? Her şey doğru orda çıkarsan haftanın hareketi olacaktı"



"Zoru başarıp, kolayı elinin tersiyle iten tek adam. Enner Valencia"



"50 çalım attı, resital yaptı, karşı karşıya kaçırdı. Onun adı Enner Valencia."



"5 kişiyi çalımladı kaleciye takıldı, Valencia abim sen nesin ya nesin neden bunu yapıyorsun"





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