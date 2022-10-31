Enner Valencia durmak bilmiyor; 11 gole ulaştı

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, İstanbulspor maçının ikinci yarısında şans bulsa da kısa sürede müthiş işler yaptı.



Dakikalar 66'yı gösterirken Emre Mor'un yerine oyuna dahil olan Ekvadorlu hücum oyuncusu 86. dakikada Michy Batshuayi'den aldığı pası gole çevirdi. 2 dakika sonra da Batsman'a bu defa asisti yaptı.



Valencia bu sezon 11. golünü kaydederek gol krallığındaki iddiasını daha güçlü hale getirdi. Asist sayısı da 4'e yükseldi.





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