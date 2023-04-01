Enner Valencia, Avrupa'nın zirvesinde

Enner Valencia, bu sezon maç başı gol ortalamasında Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 21 lig maçında 25 gol atan Ekvadorlu yıldız, Haaland'ın önünde ilk sırada.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, Avrupa'nın zirvesinde
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01 Nisan 2023 14:29
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla kariyer rekoru kıran Enner Valencia, dünya yıldızlarını geride bıraktı.

Şu ana kadar Süper Lig'de 21 maça çıkan Ekvadorlu yıldız, 25 defa ağları sarsarken, maç başına 1.19 gol ortalaması yakaladı. Tecrübeli futbolcu, bu ortalamasıyla da Manchester City'nin Norveçli süper starı Erling Haaland'ı geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Norveçli futbolcu, 26 Premier Lig mücadelesinde 28 gol atarken, 1.02'lik bir ortalama tutturdu.

Listenin üçüncü sırasında ise İtalya Serie A'da Napoli ile şampiyonluğa koşan Victor Osimhen var. Yıldız isim şu ana kadar oynadığı 23 lig maçında 21 kez ağları sarstı ve 0.92'lik bir ortalama yakaladı. 4. basamakta ise Mbappe var.

 
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