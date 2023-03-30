Enner Valencia: "Ağrı problem değil! Oynarım"

Enner Valencia, Jorge Jesus ile özel bir görüşme yaparak, "Kendimi iyi hissediyorum. Ağrım olsa bile sezonun en önemli maçında takımı yalnız bırakamam" dediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia: 'Ağrı problem değil! Oynarım'
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30 Mart 2023 10:53
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'yi golleriyle tam anlamıyla sırtladı.

Ligde 21 maçta 25 kez ağları sarsarak müthiş bir istatistik yakalayan tecrübeli oyuncu, Milli aradan önceki son Alanya maçında sakatlanmıştı. Takımın en golcü isminin yaşadığı bu şanssızlık, herkesi endişelendirdi. Taraftarlar şimdi Valencia'nın, sezonun en kritik maçlarından biri olan Beşiktaş müsabakasında sahada olup olmayacağını merak ediyor, oynamasını umuyor.

Güçlü bir vücut yapısı olan 33 yaşındaki forvetin tedavisi olumlu ilerlemişti. Ekvadorlu oyuncu, milli arayı tedaviyle ve bireysel çalışmalarla değerlendirdi.

"AĞRILARIM OLSA DA OYNARIM!"

Yıldız futbolcunun kendisini çok iyi hissettiği ve hocasıyla bu konuda bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Valencia'nın Jesus'a, "Sezonun en önemli maçında takımı yalnız bırakamam. Şu anda durumum gayet iyi. Takım antrenmanlarını kaçırsam da kondisyon açısından eksiğim yok. Ağrım olsa bile derbide sahadaki yerimi almak, mutlaka oynamak istiyorum" dediği belirtildi.

SAĞLIK KURULUNU BEKLİYOR

Portekizli teknik adam, Enner Valencia'nın sakatlığıyla ilgili her gün sağlık ekibinden bilgi alıyor.

Jesus da takımın en büyük hücum silahını, şampiyonluk yolundaki en zorlu maçlardan biri olan Beşiktaş derbisinde sahada görmek istiyor. Ancak tecrübeli hocanın, sağlık kurulunun tavsiyesine göre hareket edeceği kaydedildi.

İDMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI

Valencia, milli arada kendisi için hazırlanan özel programı uygulamıştı. Ekvadorlu golcü, dünkü antrenmanda arkadaşlarına katıldı. Tecrübeli oyuncu, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Enner Valenciadan Jorge Jesusla özel görüşme

"GERİ DÖNDÜ"

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından Valencia'nın idmandan fotoğrafıyla birlikte, "Geri döndü" mesajı paylaşıldı. Tweette ayrıca İngilizcesi 'Goat' (Futbol tabirinde, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu) olan keçi emojisi de kullanıldı. 

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