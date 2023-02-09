ENKA Avrupa'da yarı finale yükseldi

Sutopunda LEN Erkekler Challenger Kupası çeyrek final rövanş maçında ENKA, deplasmanda Hollanda ekibi ZPC Het Ravijn'e 16-15 yenilmesine rağmen yarı finale çıktı.
Türk temsilcisi ENKA, ilk maçta 14-8 yendiği Hollanda ekibi ZPC Het Ravijn'e konuk oldu.
Karşılaşmadan 16-15 mağlup ayrılan ENKA, ilk maçtaki avantajlı skorla yarı finale kalmayı başardı
Türk temsilcisi ENKA, ilk maçta 14-8 yendiği Hollanda ekibi ZPC Het Ravijn'e konuk oldu.
Karşılaşmadan 16-15 mağlup ayrılan ENKA, ilk maçtaki avantajlı skorla yarı finale kalmayı başardı
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