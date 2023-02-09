ENKA Avrupa'da yarı finale yükseldi

Sutopunda ENKA, LEN Erkekler Challenger Kupası çeyrek final rövanşında Hollandalı rakibine yenilmesine rağmen ilk maçtaki avantajlı skoruyla yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ENKA Avrupa'da yarı finale yükseldi
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09 Şubat 2023 00:25
Sutopunda LEN Erkekler Challenger Kupası çeyrek final rövanş maçında ENKA, deplasmanda Hollanda ekibi ZPC Het Ravijn'e 16-15 yenilmesine rağmen yarı finale çıktı.

Türk temsilcisi ENKA, ilk maçta 14-8 yendiği Hollanda ekibi ZPC Het Ravijn'e konuk oldu.

Karşılaşmadan 16-15 mağlup ayrılan ENKA, ilk maçtaki avantajlı skorla yarı finale kalmayı başardı

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