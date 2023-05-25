Enes Ünal şoku! Kötü haberi açıkladı

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Getafe deplasmanda Real Betis ile karşılaştı. Getafe sahadan 1-0 galip ayrılırken milli futbolcu Enes Ünal'dan kötü haber geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 7. dakikada talihsiz bir sakatlık geçirdi.



OYUNA DEVAM EDEMEDİ



Zemine ters basan Enes Ünal acılar içinde yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen oyuna devam edemedi. Ünal, sahayı gözyaşlarıyla terk etmek zorunda kaldı.



26 yaşındaki oyuncu bu sezon Getafe formasıyla 37 maça çıkarken 15 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.



DURUMU BELLİ OLDU



Adı dev külüplerle anılan milli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.



Enes Ünal yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki poziyonda çapraz bağım koptu. Bu benim için büyük bir darbe oldu." dedi.



İşte Milli oyuncunun açıklamasının tamamı: "Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki poziyonda çapraz bağım koptu. Hayat gizemli şekillerde hareket eder. Yalan olmasın, büyük bir hedef için çabalarken ve kendimi kariyerimde büyük adımlar atıyormuş gibi hissederken… Benim için büyük bir darbe oldu.



Şimdi yapılacak 2 şey var. Takım arkadaşlarımı sonuna kadar desteklemek, ligde kalacağımızdan hiç şüphem yok. İkincisi ise operasyona hazırlanmak ve günden güne ilerlemek. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bunun kariyerimdeki başka bir zorluk olduğunu biliyorum.



Pişman olmak benim için bir seçenek değil ve hayatımdan ve mesleğimin bu kısmından zevk almaya devam edeceğim. Mesajlarınız ve selamlarınız için hepinize teşekkür ederim."



Getafe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Enes Ünal'ın sakatlık durumu belli oldu. Çapraz bağları kopan yıldız oyuncunun 2023 yılını kapattığı öğrenildi.



