Voleybolda Endonezya Kadınlar 1. Lig takımlarından Jakarta Pertamina Enduro'yu 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Türk başantrenör Bülent Karslıoğlu, elde ettikleri şampiyonlukla çok güzel bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.



Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sezon gerçekten hem benim adıma hem de takım adına çok güzel geçti. Başından sonuna kadar çok çalıştık, çok emek verdik. Zaman zaman zorlandığımız, mücadele ettiğimiz anlar oldu ama asla vazgeçmedik. Takım ruhunu sonuna kadar sahaya yansıttık ve sonunda şampiyonlukla taçlandırmak her şeye değdi." dedi.





"Şampiyon olmak tarif edilmez bir duygu." diyen Karslıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sezon boyunca yaşadığımız her şey gözümün önünden geçiyor, bu başarıda herkesin emeği çok büyük. Böyle bir mutluluğu yaşamak, bu kupayı kaldırmak benim için büyük bir gurur ve onur. Hem kendimle hem de takımımla gurur duyuyorum."



Karslıoğlu, Türk voleybolunun Endonezya'da ilgiyle takip edildiğini belirterek, "Endonezya'da tribünlerdeki coşku, insanların desteği inanılmaz. Burada Türk voleyboluna da büyük bir saygı ve ilgi var. Türkiye'den gelen bir antrenör olarak bu ilgiyi görmek beni çok mutlu etti. Sahada Türk voleybolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım. Ülkemin voleybol kültürünün burada değer görmesi ayrı bir gurur kaynağı benim için." ifadelerini kullandı.







"Hayallerimden biri de milli takımlar düzeyinde de aynı başarıları yakalamak"



Geleceğe dair planlarını aktaran Karslıoğlu, "Kariyerimde önüme çıkan her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Hedeflerim bitmedi, aksine her başarı beni daha da motive ediyor. Gelişmeye, öğrenmeye ve daha büyük başarılara imza atmaya devam etmek istiyorum. Şu an için yurt dışında kariyerime devam ediyorum. En büyük hayallerimden biri de milli takımlar düzeyinde de aynı başarıları yakalamak." diye konuştu.



Kendisine verilen destekten dolayı Jakarta Pertamina Enduro yönetimine teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu süreçte bana gösterdikleri sevgi, ilgi ve destek için Pertamina Enduro voleybol takımı yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle kulüp başkanımızın bana destekleri için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettirdiler ve bu şampiyonlukta onların da katkısı büyük. Hep birlikte başardık." değerlendirmesinde bulundu.





Şampiyonluk sonrası Endonezya'daki Türkiye Büyükelçiliği davetiyle başka bir mutluluk yaşadığını anlatan Karslıoğlu, şunları kaydetti:



"Şampiyonluk sonrası Endonezya'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne davet edilmek benim için gerçekten çok anlamlıydı. Hem ülkemi temsil etmenin hem de bu başarının Türkiye adına da takdir görmesinin gururunu yaşadım. Büyükelçiliğimizde çok sıcak ve içten bir şekilde karşılandım. Gösterilen ilgi ve samimi kutlamalar beni fazlasıyla mutlu etti. Yurt dışında da Türk antrenörlerinin, sporcuların başarılarının böyle sahiplenilmesi, desteklenmesi gerçekten çok kıymetli. Bu davet, hem bireysel olarak hem de Türk voleybolu adına unutulmaz bir anı oldu."





Yılın antrenörü ödülünü aldı



Bülent Karslıoğlu Jakarta Pertamina Enduro'nun başında yaşadığı şampiyonluğun yanı sıra yılın antrenörü ödülünün de sahibi oldu.



Aldığı ödülle ilgili görüşlerini aktaran Karslıoğlu, şunları söyledi:



"Sezonun sonunda 'Yılın En İyi Antrenörü' ödülüne layık görülmek, hem büyük bir onur hem de emeğimin takdir edilmesi açısından çok kıymetli. Bu ödülü sadece bireysel bir başarı olarak değil, ülkem adına da gurur verici bir sonuç olarak görüyorum. Türk bayrağını Endonezya'da temsil etmek, orada sahada hem sportif hem de insani anlamda iz bırakabilmek benim için çok özel. Böyle bir ödülü almak, milli duygularımı bir kez daha en derinden yaşamama vesile oldu. Bu gururu Türkiye'ye armağan ediyorum."