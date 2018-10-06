Endoğan Adili: ''Galatasaray'da son 2 yılım kabustu''

Basel'den büyük umutlarla'a transfer olan ancak Türkiye'de tutunamayan ve İsviçre 4. Ligi'ne kadar düşen 24 yaşındaki futbolcuİsviçre basınına röportaj verdi.İsviçre 4. Lig takımlarından FC Kosova'ya transfer olan Adili, ''16 yaşında Aston Villa'ya transfer oluyordum ama annem istemedi. Basel'de kendimi gösterdikten sonra o zamanki Galatasaray Başkanı Ünal Aysal beni istediğini söyledi. Galatasaray'da oynamak ister misin diye sordu. Küçüklüğümden beri Galatasaray taraftarıyım. Orada Drogba, Sneijder, Melo ve Muslera gibi oyuncular vardı. Roberto Mancini ile konuştuktan sonra hemen sözleşme imzaladım.'' diye konuştu.Galatasaray'da teknik direktör Mancini'nin gitmesinin kendisini etkilediğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu ''Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea maçının kadrosunda yer aldım. Rüyalarımı gerçekleştirmeye çok yakındım. Mancini'nin gitmesinin ardından forma alamadım. Ardından sakatlandım ve 10 ay oynayamadım. Daha 21 yaşındaydım! Galatasaray'daki son 2 yılım kabus gibi geçti.'' dedi.