Fenerbahçe, bu sezon bir kez daha hüsranla karşı karşıya. Ligde 16, toplamda ise 26 golle sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan Youssef En-Nesyri, kritik maçlarda suskun kalarak takımının kötü gidişini tetikledi.
Fenerbahçe, üç kulvarda da iddiasını sürdürürken, Faslı golcünün 2 Mart'taki Antalyaspor maçından sonra gol atamamasıyla birlikte düşüşe geçti.
En-Nesyri'nin suskun kaldığı sekiz maçlık dönemde Fenerbahçe, Avrupa'dan Rangers karşısında elendi, Süper Lig'de Samsunspor ve Kayserispor ile berabere kalırken, Galatasaray'a Kadıköy'de 2-1 yenildi ve Türkiye Kupası'na veda etti.
Bu kötü gidişat, En-Nesyri'nin son golünü attığı 6 Mart'tan bu yana devam ediyor.
PERFORMANSI
Sarı lacivertli formayla 46 maçta görev alan golcü, 26 gol 5 asistlik performans sergiledi.
En-Nesyri stop etti, Fenerbahçe üç kulvarda havlu attı
Fenerbahçe, Faslı golcüsu Youssef En-Nesyri'nin gol orucuna girdiği sekiz maçta üç kulvarda da büyük yara aldı.
Fenerbahçe, bu sezon bir kez daha hüsranla karşı karşıya. Ligde 16, toplamda ise 26 golle sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan Youssef En-Nesyri, kritik maçlarda suskun kalarak takımının kötü gidişini tetikledi.
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