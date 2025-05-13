En Nesyri için sürpriz transfer iddiası!

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.



Sarı-lacivertli ekipte ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Youssef En-Nesyri hakkında flaş bir gelişme yaşandı.



FULHAM İDDİASI GELDİ



En-Nesyri'nin İngiliz ekibi Fulham'ın da radarına girdiği iddia edildi.



Rodrigo Muniz'in sakatlanması, Raul Jimenez'in yaşı ve Carlos Vinicius'un da istenilen seviyede olmamasından dolayı Ada temsilcisi yaz transfer döneminde santrfor alacak. Listede En-Nesyri'nin de bulunduğu ileri sürüldü.



2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR



Fenerbahçe'ye sezon başında 19.50 milyon bonservis bedeliyle katılarak sarı-lacivertli ekibin tarihinde en yüksek transfer bedeli ödediği isim olan Faslı futbolcunun sarı-lacivertli ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



27 yaşındaki isim Fenerbahçe formasını 49 maçta giyerken 27 gol 7 asistlik performans gösterdi.



