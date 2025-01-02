En-Nesyri için büyük pazarlık

Fenerbahçe, 2025'in ilk günlerinde rekor bir transferin peşine düştü.
Sarı-lacivertliler Al Nassr ile EN-Nesyri için kıran kırana bir pazarlık süreci yürütüyor.
Suudi ekibi, Faslı forvet için 34 milyon euroyla masaya otururken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşük bularak fiyatı 40M€'ya çıkardı.
Posta'nın haberine göre Al Nassr, Fenerbahçe'nin bu talebi karşısında daha yüksek bir teklif sundu ve En-Nesyri karşılığında Aymeric Laporte ile birlikte para önerdi.
İSTANBUL'DA ZİRVE PLANI
Fenerbahçe, kasa kolaylığı sağlamak için 40 milyon euroluk ısrarını sürdürüyor.
Al Nassr, teklifini 37 milyon euroya revize ederek transfere son noktayı koymayı hedefliyor.
Suudi kulübü, bu hafta İstanbul'da yapılacak zirveye yöneticilerini gönderme kararı aldı. Eğer 40 milyon euroya anlaşma sağlanırsa, Nesyri Türkiye transfer rekoruyla Al Nassr'a geçecek.
EN-NESYRI TAM BİR DİLEMMA
Son dönemdeki çıkışıyla dikkat çeken Nesyri, Fenerbahçe yönetimini ikilemde bırakıyor.
Bu sezon 24 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans gösteren Faslı forvet, son 12 maçta attığı 8 golle takımın birinci forveti konumuna yükseldi.
Sarı-lacivertliler Al Nassr ile EN-Nesyri için kıran kırana bir pazarlık süreci yürütüyor.
Suudi ekibi, Faslı forvet için 34 milyon euroyla masaya otururken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşük bularak fiyatı 40M€'ya çıkardı.
Posta'nın haberine göre Al Nassr, Fenerbahçe'nin bu talebi karşısında daha yüksek bir teklif sundu ve En-Nesyri karşılığında Aymeric Laporte ile birlikte para önerdi.
İSTANBUL'DA ZİRVE PLANI
Fenerbahçe, kasa kolaylığı sağlamak için 40 milyon euroluk ısrarını sürdürüyor.
Al Nassr, teklifini 37 milyon euroya revize ederek transfere son noktayı koymayı hedefliyor.
Suudi kulübü, bu hafta İstanbul'da yapılacak zirveye yöneticilerini gönderme kararı aldı. Eğer 40 milyon euroya anlaşma sağlanırsa, Nesyri Türkiye transfer rekoruyla Al Nassr'a geçecek.
EN-NESYRI TAM BİR DİLEMMA
Son dönemdeki çıkışıyla dikkat çeken Nesyri, Fenerbahçe yönetimini ikilemde bırakıyor.
Bu sezon 24 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans gösteren Faslı forvet, son 12 maçta attığı 8 golle takımın birinci forveti konumuna yükseldi.