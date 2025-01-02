En-Nesyri için büyük pazarlık

Transfer pazarlığında kapıyı 34M€'dan açan Suud ekibi, teklifini 37M€ olarak revize etti. Yönetim ise 40M€'da ısrarcı.

Haber; Posta
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
En-Nesyri için büyük pazarlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2025 11:37
Fenerbahçe, 2025'in ilk günlerinde rekor bir transferin peşine düştü.

Sarı-lacivertliler Al Nassr ile EN-Nesyri için kıran kırana bir pazarlık süreci yürütüyor.

Suudi ekibi, Faslı forvet için 34 milyon euroyla masaya otururken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşük bularak fiyatı 40M€'ya çıkardı.

Posta'nın haberine göre Al Nassr, Fenerbahçe'nin bu talebi karşısında daha yüksek bir teklif sundu ve En-Nesyri karşılığında Aymeric Laporte ile birlikte para önerdi.

İSTANBUL'DA ZİRVE PLANI

Fenerbahçe, kasa kolaylığı sağlamak için 40 milyon euroluk ısrarını sürdürüyor.

Al Nassr, teklifini 37 milyon euroya revize ederek transfere son noktayı koymayı hedefliyor.

Suudi kulübü, bu hafta İstanbul'da yapılacak zirveye yöneticilerini gönderme kararı aldı. Eğer 40 milyon euroya anlaşma sağlanırsa, Nesyri Türkiye transfer rekoruyla Al Nassr'a geçecek.

EN-NESYRI TAM BİR DİLEMMA

Son dönemdeki çıkışıyla dikkat çeken Nesyri, Fenerbahçe yönetimini ikilemde bırakıyor.

Bu sezon 24 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans gösteren Faslı forvet, son 12 maçta attığı 8 golle takımın birinci forveti konumuna yükseldi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery