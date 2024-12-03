En-Nesyri'den tabelaya yine katkı

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Gaziantep FK maçında yine skora katkı sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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En-Nesyri'den tabelaya yine katkı
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03 Aralık 2024 11:53
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Gaziantep FK maçında skor üretemedi ancak yine tabelanın değişmesine katkıda bulundu.

Oğuz Aydın'ın 3. dakikada attığı golde güzel bir asist yapan En-Nesyri, yükselen formunu sürdürdü.

Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada 5. skor katkısını üreten Faslı yıldız, bu sürede 2 gol 3 asist kaydetti.

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