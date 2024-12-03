En-Nesyri'den tabelaya yine katkı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Gaziantep FK maçında skor üretemedi ancak yine tabelanın değişmesine katkıda bulundu.
Oğuz Aydın'ın 3. dakikada attığı golde güzel bir asist yapan En-Nesyri, yükselen formunu sürdürdü.
Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada 5. skor katkısını üreten Faslı yıldız, bu sürede 2 gol 3 asist kaydetti.
Oğuz Aydın'ın 3. dakikada attığı golde güzel bir asist yapan En-Nesyri, yükselen formunu sürdürdü.
Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada 5. skor katkısını üreten Faslı yıldız, bu sürede 2 gol 3 asist kaydetti.