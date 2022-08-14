Beşiktaş'ın Alanyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın 35. dakikasında Emrecan Uzunhan Kırmızı kart gördü.



Siyah beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkan genç oyuncu, 15. dakikada sarı kart gördü. Genç savunmacı 37. dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 21 yaşındaki oyuncu böylelikle ilk Beşiktaş maçında kariyerinin de ilk kırmızı kartını görmüş oldu.



Emrecan Uzunhan sezon başında İstanbulspor'dan Beşiktaş'a 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.



RIDVAN DİLMEN: "KART YANLIŞ!"



"Yasin Kol sakindi, beğeniyordum geçen sezon. Bitmiş maçı Yasin Kol Alanyaspor'a ortak etti. Emrecan'ın ikinci sarısı yanlış, kırmızı kart olmamalıydı. Bir tane de 11'e 10 iken 10-10 olacak bir kırmızı kart verilmedi. Bir de Fatih 46-47'de düdükten sonra topa vurması vardı. Hakemlerin kolay kart çıkarması olabilir, faulü doğru yanlış verebilirsiniz. Gösterdiği kart itirazdandır verirsiniz o doğrudur. Bir oyuncuya sarı kart gösterdiğiniz zaman ikinci sarıdan onun adil olması lazım."



"Gösterdiğiniz kart maçı etkiliyor. Weghorst'a gösterilen hatalı bir faul var, çok da uzaktan verdi. Bana göre Alanyalı oyuncu faul yaptı orada. Bu tartışılabilir, itiraza da sarı normaldir. 35 derece nemde 10-10'a dönecek oyunda ikinci kırmızıyı çıkarmadı. Fatih ikinci yarı çıkabilir Alanya'da. Bazı pozisyonlar kaderi belirler."



"Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimali düşük görülse de her şey olabilir. Valerien Ismael'i bir kere kutlamak lazım. Geçen maç Kartal'ı bugün Berkay'ı oynattı. Necip yerine Kartal'ı ve Berkay'ı tercih ediyor. Ofsaytı falan bozabilir ama Necip ikinci yarıda girebilir oyuna. 3'lüye dönmeliler bence 10 kişiyken. Alanya bu hatayı yaptı 3'lü oynadı 3-0'a kadar. Beşiktaş'ın öndeki oyuncuları Ghezzal, N'Koudou ve ligin en uzunu Weghorst var. Bu üçlüye 4'lü oynasanız da ters gelir. Kime sorarsanız sorun Alanya'nın üçlüsüne ters kimler gelir diye bu üçlü gelir."



"Ismael iyi bir antrenörlüğü ile ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. İlk golde duran topu çalışmışlar. Şampiyonluğa oynayan takımlar kafacıdan çok topa iyi vuran oyuncular lazım. Ghezzal'dan başka kimse de orada o topu oraya atamazdı Beşiktaş takımında."



ERMAN TOROĞLU: "UÇAN KUŞA KART!"



"Beşiktaş, Alanyaspor'un sağ kanadını İzmir Otobanı'na çevirdi N'Koudou ile birlikte. Farioli 3-0 olana kadar oraya müdahale etmedi.



Futbol sert bir oyun, belli bir sertlikte oynanır bu oyun. Bu sezon hakemlere bakıyorum, uçan kuşa kart veriyorlar. Çok kolay kart gösteriyorlar."





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