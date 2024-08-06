Emrecan Uzunhan, Antalyaspor'da

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emrecan Uzunhan, Antalyaspor'da
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06 Ağustos 2024 20:40
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, daha önce de takımımızda forma giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş ise "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a geçici transfer olmuştur.

Emrecan Uzunhan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'dan 2 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon ise siyah beyazlı formayla sadece bir maçta forma şansı bulabildi.



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