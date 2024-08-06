Emrecan Uzunhan, Antalyaspor'da

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, daha önce de takımımızda forma giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Beşiktaş ise "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a geçici transfer olmuştur.
Emrecan Uzunhan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'dan 2 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
1 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon ise siyah beyazlı formayla sadece bir maçta forma şansı bulabildi.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, daha önce de takımımızda forma giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Beşiktaş ise "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a geçici transfer olmuştur.
Emrecan Uzunhan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'dan 2 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
1 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon ise siyah beyazlı formayla sadece bir maçta forma şansı bulabildi.
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