Emre Mor için transfer gelişmesi!

Fenerbahçe'de bu sezon sakatlığının da etkisiyle geri plana düşen ve fazla forma şansı bulamayan Emre Mor için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.
26 yaşındaki futbolcunun temsilcisi, oyuncusunun geleceği için Fenerbahçe ile pazar günü bir görüşme gerçekleştirecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir de Emre Mor için harekete geçti. İstanbul temsilcisi, Emre Mor'un transferi için resmi temaslara başladı.
SEZON PERFROMANSI
Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Emre Mor, 4 karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist katkısı yapamadı.
26 yaşındaki futbolcunun temsilcisi, oyuncusunun geleceği için Fenerbahçe ile pazar günü bir görüşme gerçekleştirecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir de Emre Mor için harekete geçti. İstanbul temsilcisi, Emre Mor'un transferi için resmi temaslara başladı.
SEZON PERFROMANSI
Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Emre Mor, 4 karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist katkısı yapamadı.