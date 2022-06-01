Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te forma giyen Emre Mor'u transfer edeceği iddia ediliyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor'un Fenerbahçe yolcusu olduğu yönündeki haberlere yanıt verdi. Hurma, futbolcu için teklifler aldıklarını dile getirdi.



EMRE MOR, FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?



Süleyman Hurma, EkoTürk Tv'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Emre Mor için yurt dışından iki tane resmi teklif aldım. Yeterli değildi ve reddettim. Ali Koç ile de görüşmemizde konu Emre Mor değildi. Benim en büyük arzum; Emre Mor'u 1 sene daha tutup çok yüksek bir bedelle Avrupa'ya satmak" ifadesini kullandı.



HURMA'DAN KUNTZ'A EMRE MOR TEPKİSİ



Öte yandan Süleyman Hurma, Emre Mor'un Türkiye Milli Futbol Takımı'na davet edilmemesiyle ilgili olarak da konuştu. Kuntz'a tepki gösteren Karagümrük Başkanı, "Stefan Kuntz doğru yolda değil. Emre Mor olayıyla ilgili milli maçlar bittikten sonra başka açıklamalarım da olacak. Burası Patagonya değil. Emre Mor, beklediğimiz seviyeye gelirse dünya çapında bir oyuncu olacak. Lüksemburg ile oynayacağız ya... Al, bir gör bakalım, teste sok! Kuntz, 2 kere bizim maçımızı seyretse zaten Emre Mor'u alırdı. Ama Kuntz, Bundesliga'da küme düşme maçında yorumculuk yapıyor" diye konuştu.



EMRE MOR'UN KARAGÜMRÜK PERFORMANSI



Futbol kariyerine Danimarka ekibi Nordsjaelland'de başlayan Emre Mor daha sonra Borussia Dortmund, Celta Vigo ve Galatasaray formaları giydi. Son olarak Karagümrük ekibine transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan 24 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda 29 maçta 1879 dakika süre aldı ve 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.



TRANSFER PİYASA DEĞERİ NE KADAR?



Emre Mor, sağ kanat, sol kanat ve santrfor bölgelerinde oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; sol ayaklı futbolcunun bedeli 1.7 milyon Euro. İspanyol basını, Emre Mor'un performansının yükselmesine karşın kariyerine La Liga'da devam etme olasılığının olmadığını yazmıştı.





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