Emre Kılınç'ın 2 aylık hasreti son buldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosunda kattığı Emre Kılınç, ligde yaklaşık 2 ay sonra tekrar fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emre Kılınç'ın 2 aylık hasreti son buldu
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22 Aralık 2020 22:47
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Süper Lig'de yaklaşık 2 ay sonra fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda son olarak 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında gol sevinci yaşayan Emre, Göztepe karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Emre, bu sezon ligde 3 gole ulaştı.





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