Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Emre Kılınç, 4-2 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Emre Kılınç, "Maça iyi başladık, öne geçtik. Penaltı da kazandık. Kırılma anı kaçırdığımız penaltı oldu. Tekrar öne geçtik, skoru koruyamadık." dedi.



"SEZON BAŞINDAN BERİ BUNU YAŞIYORUZ"



Emre Kılınç, "Sezon başından beri bunu yaşıyoruz. Buna önlem almaya çalışıyoruz ama her defasında aynı golleri yiyoruz. Elimizden geleni yaparak, Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmaya çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO