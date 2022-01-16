Emre Kılınç: "Sezon başından beri bunu yaşıyoruz!"

Atakaş Hatayspor karşısında gol perdesini açan Galatasaraylı Emre Kılınç, 4-2 kaybettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Kılınç: 'Sezon başından beri bunu yaşıyoruz!'
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16 Ocak 2022 21:21
Emre Kılınç
Emre Kılınç
Galatasaray
Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Emre Kılınç, 4-2 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Emre Kılınç, "Maça iyi başladık, öne geçtik. Penaltı da kazandık. Kırılma anı kaçırdığımız penaltı oldu. Tekrar öne geçtik, skoru koruyamadık." dedi.

"SEZON BAŞINDAN BERİ BUNU YAŞIYORUZ"

Emre Kılınç, "Sezon başından beri bunu yaşıyoruz. Buna önlem almaya çalışıyoruz ama her defasında aynı golleri yiyoruz. Elimizden geleni yaparak, Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmaya çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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