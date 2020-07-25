Emre Belözoğlu son maçında kaptanlığı Ömer Faruk Beyaz'a verdi

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerindeki son maçına çıktı.

Haber; Sporx.com
Emre Belözoğlu son maçında kaptanlığı Ömer Faruk Beyaz'a verdi
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25 Temmuz 2020 22:38
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerindeki son maçına çıktı.

Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. Emre Belözoğlu oyundan çıkarken, kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı.

40 yaşında futbola veda eden Emre Belözoğlu, takım arkadaşları ve Çaykur Rizesporlu futbolcular kenara uğurladı.



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