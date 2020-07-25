Emre Belözoğlu son maçında kaptanlığı Ömer Faruk Beyaz'a verdi

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerindeki son maçına çıktı.
Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. Emre Belözoğlu oyundan çıkarken, kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı.
40 yaşında futbola veda eden Emre Belözoğlu, takım arkadaşları ve Çaykur Rizesporlu futbolcular kenara uğurladı.
Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. Emre Belözoğlu oyundan çıkarken, kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı.
40 yaşında futbola veda eden Emre Belözoğlu, takım arkadaşları ve Çaykur Rizesporlu futbolcular kenara uğurladı.